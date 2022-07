O futebolista brasileiro Gabrielzinho, que terminou contrato com o Rio Ave, é reforço do Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos. A contratação foi oficializada esta segunda-feira pelo clube.

O extremo de 26 anos esteve ligado ao Rio Ave cinco anos, desde 2017/2018, tendo apenas saído como emprestado para o Moreirense na segunda parte da época 2019/2020. Antes do emblema de Vila do Conde, tinha jogado no Linense e no Atlético Paranaense, no Brasil.

Agora, Gabrielzinho ruma ao clube que é treinado por Juan Antonio Pizzi, técnico que, como futebolista, passou no FC Porto.