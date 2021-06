Gennaro Gattuso não é mais treinador da Fiorentina.

O técnico italiano, lenda do Milan enquanto jogador, tinha sido anunciado como o timoneiro dos "viola" para a próxima temporada, mas, ao fim de 23 dias de trabalho, sai em rota de colisão com a direção do clube.

Na origem do despedimento precoce estarão divergências relativas à política de contratações, sendo que a imprensa italiana fala mesmo em tensão entre Joe Barone, diretor geral da Fiorentina, e Jorge Mendes, empresário do próprio Gattuso e de alguns jogadores pretendidos pela formação "viola", como Sérgio Oliveira ou Gonçalo Guedes.

«A ACF Fiorentina e o Mister Rino Gattuso, de comum acordo, decidiram não dar seguimento aos acordos anteriores e, portanto, não iniciar a próxima temporada juntos», lê-se no comunicado do clube italiano que não adianta pormenores sobre a causa desta decisão.

O técnico de 43 anos foi anunciado no clube a 25 de maio, depois de sair do Nápoles.