Tiago Araújo é reforço do Gent até 2028, anunciou este sábado o clube belga.

«O português Tiago Araújo é a mais recente adição ao KAA Gent. Araújo é um lateral esquerdo de 23 anos que vem do Estoril, clube português da primeira divisão. Ele assinou pelo Gent por 4 temporadas», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Benfica, clube onde se estreou a sénior, o lateral de 23 anos representou o Arouca em 2021/22, por empréstimo das águias. Na temporada seguinte mudou-se em definitivo para o Estoril e vestiu a camisola durante duas épocas.

No Estoril fez um total de 68 jogos, marcou quatro golos e fez quatro assistências.

«Estou muito feliz por jogar no KAA Gent. Este é um grande clube onde as instalações são de primeira qualidade. Quero fazer tudo o que puder para ajudar a alcançar os objectivos da equipa. Vamos, Buffalo's!», disse Tiago aos canais oficiais do clube.