Durante a apresentação de Isla como reforço do Flamengo, o vice-presidente do clube confirmou o interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique. Questionado acerca da dupla, Marcos Braz garantiu que o campeão brasileiro e sul-americano não tem interesse em vender a dupla de futebolistas.



«Há muito tempo o Benfica expressou o sentimento de querer a contratação e o Flamengo deixou claro que não tem interesse em vender. Não quer dizer que não tenha uma boa relação e o bom senso de conversar, não só sobre esse assunto, como de outros, com qualquer clube. Isso é notório, já foi revelado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência. Mas não é interesse do Flamengo desfazer-se de qualquer jogador do plantel profissional que teve um bom desempenho no ano passado. Estamos satisfeitos na parte técnica com os dois jogadores, e é nosso dever sempre ter relação e contacto com os outros clubes», referiu, em conferência de imprensa.