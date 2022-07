O uruguaio Juan Boselli está bem encaminhado para se tornar reforço do Gil Vicente, adiantou a imprensa nacional e confirmou o Maisfutebol.

O extremo, que na última temporada alinhou ao serviço do Tondela, negoceia um contrato válido para as próximas três temporadas. Note-se que Boselli esteve cedido pelo Defensor Sporting em 2021/22, pelo que virá reforçar os gilistas a título definitivo.

Esta contratação permite ao conjunto de Barcelos colmatar uma das fraquezas do plantel, uma vez que com as saídas de Samuel Lino e Leautey, Ivo Vieira conta apenas com Murilo, Bilel e Boubacar Hanne para a função de extremo.

Na última época, o uruguaio de 22 anos disputou 27 jogos e marcou oito golos nos beirões, que desceram à II Liga.