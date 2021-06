Claude Gonçalves é o novo reforço do Ludogorets. O médio luso-francês muda-se para o campeão búlgaro, assinando um contrato para as próximas três temporadas.

Claude, de 27 anos, atua preferencialmente a médio defensivo e terminava contrato com o Gil Vicente no final deste mês. O futebolista tem nesta nova aventura a oportunidade de participar nas competições europeias pela primeira vez na carreira e vai jogar ao lado de Josué Sá, defesa português formado no Vitória de Guimarães.

Depois de dois anos em Barcelos, com 65 jogos e cinco golos marcados, Claude Gonçalves parte para o terceiro país onde vai atuar, depois de vários anos no futebol francês e quatro anos em Portugal, jogando no Tondela e no Gil Vicente.