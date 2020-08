Sandro Lima já está na China para assinar pelo Tianjin Teda.



O avançado já chegou ao país e foi fotografado a entrar nas instalações da equipa orientada pelo alemão Uli Stielike. Na última temporada o jogador de 29 anos jogou no Gil Vicente por empréstimo do Grêmio Anapólis, tendo anotado 13 golos em 36 partidas.



Sandro Lima prepara-se assim para experimentar o terceiro país na carreira após ter jogado no Brasil e em Portugal (Rio Ave, Académico de Viseu, Desp. Chaves e Estoril, além do Gil).