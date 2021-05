Joel Pereira assinou por quatro épocas com o Lech Poznan.



Formado no FC Porto e no Vitória, o lateral-direito começou a carreira no Académico de Viseu antes de assinar pelo DOXA, de Chipre. Na época seguinte, o defesa de 24 anos assinou pelo Omonia, mas viveu sucessivos empréstimos a Tranava e Gil Vicente, o clube pelo qual fez 34 jogos na última temporada.



Segue-se agora uma experiência no Lech Poznan, equipa que terminou a Liga polaca na 9.ª posição e onde alinha o portugês Pedro Tiba.