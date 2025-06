O internacional angolano, Depú, deixa o Gil Vicente em definitivo para rumar aos polacos do Radomiak Radom, clube que tem como treinador o português, João Henriques.

O emblema de Barcelos confirmou a saída do avançado, de 25 anos, numa curta nota publicada no seu site oficial, sem adiantar quaisquer pormenores relativos à transferência.

Contratado no início de 2023 ao Petro de Luanda, Depú nunca se conseguiu impor no Gil Vicente, que o cedeu na última época aos sérvios do Vojvodina.

O avançado angolano assinou até 2028 e é, até ver, o segundo reforço do Radomiak Radom oriundo da Liga portuguesa, juntando-se nesta lista a Vasco Lopes (ex-AVS).