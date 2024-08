Oriol Romeu está de regresso ao Girona, por empréstimo do Barcelona, anunciaram ambos os clubes esta segunda-feira.

Aos 32 anos, o médio deixou o estágio do Barcelona e regressou à Catalunha, mas para vestir a camisola do Girona.

«Oriol Romeu voltará a vestir a camisa branca e vermelha. O médio do Ulldecona chega ao Montilivi por empréstimo, depois de uma temporada no Barcelona. O médio, que amanhã (terça-feira) treinará com a equipa, regressa ao Girona, onde disputou 34 partidas na temporada 2022/23», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Barcelona, onde se estreou a sénior, o médio espanhol representou também o Chelsea, Valência, Estugarda e Southampton. Na temporada 2022/23 transferiu-se para o Girona, onde fez um total de 34 jogos e marcou dois golos.

Na época passada, com a camisola dos culés, somou 37 aparições e fez uma assistência.