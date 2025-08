O futebolista português Gonçalo Guedes é reforço da Real Sociedad, confirmou o clube basco, ao final da tarde desta segunda-feira.

Em comunicado, a Real Sociedad dá conta do «acordo» com o Wolverhampton para a transferência do internacional português, que assinou contrato «até ao final da época 2027/28, com opção do clube para prolongar o contrato por mais uma época». O Wolverhampton também deu conta, em comunicado, da «transferência em definitivo», mas os valores não foram detalhados.

O extremo português de 28 anos, formado no Benfica, onde se destacou nas primeiras épocas como sénior, vai representar o seu terceiro clube em Espanha e o sexto como sénior.

Além do Benfica e do Wolverhampton (clubes pelos quais passou por duas vezes), Guedes jogou ainda no Paris Saint-Germain, Valência e Villarreal.

Autor do golo que valeu a primeira de duas conquistas de Portugal na Liga das Nações, no caso em 2019, Guedes conta ainda no currículo com 12 títulos por clubes, como sénior. Em Portugal somou quatro ligas, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Em Espanha, conquistou uma Taça do Rei. Em França, venceu uma liga, uma Taça de França e uma Supertaça.

