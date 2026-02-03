Clayton, avançado que iniciou a temporada no Rio Ave, foi apresentado como reforço do campeão grego, Olympiakos, que também renovou o contrato do português Gelson Martins.

Começando por Clayton, apesar de o clube do Pireu não ter especificado os moldes em que o negócio com o Rio Ave foi feito, o Transfermarkt avança que o contrato é válido até junho de 2029 e aponta a um valor de transferência na ordem dos cinco milhões de euros. De recordar que os dois clubes são controlados por Evangelos Marinakis.

O avançado brasileiro, que marcou 10 golos em 19 jogos pelos vila-condenses na primeira metade da época, já integra a convocatória do treinador do Olympiakos, José Luis Mendilibar, para o jogo de quarta-feira com o Asteras Tripolis, a contar a Liga grega.

Quanto a Gelson Martins terá renovado até 2028 com o emblema de Atenas, novamente de acordo com o Transfermarkt, uma vez que não foi revelada a extensão do novo vínculo.

Desde 2023 no Pireu, o internacional português, de 30 anos, leva quatro golos em 22 jogos, esta temporada.

O Olympiakos segue no terceiro lugar da Liga grega, a dois pontos do líder AEK mas com menos um jogo realizado, e apurou-se para o play-off da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Bayer Leverkusen.