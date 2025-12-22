O treinador espanhol José Luis Mendilibar renovou o contrato que o liga ao Olympiakos até 2027, confirmou o clube de Atenas nas redes sociais.

Vencedor da Liga e da Taça grega na época passada, o técnico, de 64 anos, cumpre a terceira temporada no emblema do Pireu, que conduziu à conquista da Liga Conferência em 2024.

🔴⚪️ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Esta temporada, o Olympiakos é segundo no campeonato, com menos um ponto do que o líder AEK, e 29.º classificado na fase regular da Liga dos Campeões, com cinco pontos somados nas primeiras seis jornadas.

Em Atenas, Mendilibar conta no plantel com os portugueses Rúben Vezo, Costinha, Chiquinho, Diogo Nascimento, Gelson Martins e Daniel Podence.

