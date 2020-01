O Olympiakos fechou esta sexta-feira a contratação de Cafú.



Em final de contrato com o Legia, o português de 26 anos muda-se para a Grécia onde será treinado por Pedro Martins e jogará com Ruben Semedo e José Sá.



Cafú, recorde-se, já passou por Vitória de Guimarães, Lorient e Metz.



Καφού καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Cafú welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #Cafú #WelcomeCafú pic.twitter.com/ZGmVj5i76y