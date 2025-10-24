Rafael Benítez é o novo treinador do Panathinaikos.

O técnico espanhol de 65 anos substitui no comando técnico dos atenienses o grego Christos Kontis, que em setembro havia sucedido a Rui Vitória.

Benitez estava sem clube desde que deixou o Celta de Vigo, em 2023/24. Na sua carreira, o espanhol já orientou, entre outros, Liverpool, Chelsea, Everton, Newcastle, Inter, Nápoles, Real Madrid e Valência, tendo conquistado, entre outros troféus, duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa.  

Rafa Benítez começa funções de imediato. O clube grego não divulgou a duração do contrato.

O Panathinaikos perdeu esta quinta-feira para a Liga Europa, em casa do Feyenoord (3-1), soma 3 pontos e ocupa o 22.º lugar. A equipa é neste momento 7.ª classificada da liga grega, com 9 pontos, a sete do líder PAOK Salónica.