OFICIAL: Rafa Benítez é o novo treinador do Panathinaikos
Técnico espanhol substitui o grego Christos Kontis no comando técnico dos atenienses
Rafael Benítez é o novo treinador do Panathinaikos.
O técnico espanhol de 65 anos substitui no comando técnico dos atenienses o grego Christos Kontis, que em setembro havia sucedido a Rui Vitória.
Benitez estava sem clube desde que deixou o Celta de Vigo, em 2023/24. Na sua carreira, o espanhol já orientou, entre outros, Liverpool, Chelsea, Everton, Newcastle, Inter, Nápoles, Real Madrid e Valência, tendo conquistado, entre outros troféus, duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa.
Rafa Benítez começa funções de imediato. O clube grego não divulgou a duração do contrato.
O Panathinaikos perdeu esta quinta-feira para a Liga Europa, em casa do Feyenoord (3-1), soma 3 pontos e ocupa o 22.º lugar. A equipa é neste momento 7.ª classificada da liga grega, com 9 pontos, a sete do líder PAOK Salónica.
Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025
This is the start of a new era. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/hgkRPDGYVH