Guga Rodrigues vai ser reforço do Pafos de Ricardo Sá Pinto, confirmou o Maisfutebol. O médio vai assinar um contrato válido por três temporadas.

Em Portugal, o jogador de 28 anos cumpriu grande parte da formação no Benfica. No entanto, nunca se estreou pela equipa principal. Em 2019, foi emprestado ao Panetolikos, da Grécia. Dois anos depois, deixou os encarnados em definitivo para reforçar o Famalicão.

Seguiram-se passagens pelo Rio Ave, pelos chineses do Beijing Guoan e, na última temporada, pelo Al Najma.

Ao serviço da formação saudita, Guga realizou 14 jogos, mas não conseguiu ajudar a equipa a evitar a despromoção. Agora, prepara-se para um novo desafio no estrangeiro, ao serviço do Pafos, do Chipre, orientado por Ricardo Sá Pinto.