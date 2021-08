Os polacos do Lech Poznan anunciaram a contratação do português Pedro Rebocho aos franceses do Guingamp. O defesa chega com um contrato de duas épocas, como o Maisfutebol noticiou.

Pedro Rebocho foi formado no Benfica. Chegou em definitivo ao Moreirense em 2016, de onde se transferiu para os franceses do Guingamp. Jogou 87 partidas pelo clube até ser emprestado ao Besiktas. Na época passada jogou no Paços de Ferreira, na campanha que levou os pacences ao quinto lugar da Liga.

Rebocho junta-se aos portugueses Joel Pereira, Pedro Tiba e João Amaral.