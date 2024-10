O Estrela da Amadora emprestou o extremo brasileiro Gustavo Henrique ao Dibba SCC, dos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época, anunciou esta terça-feira o clube que joga a Liga portuguesa.

«O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Dibba SCC para a cedência, até ao fim da presente temporada, do atleta Gustavo Henrique», escreveram os estrelistas, numa publicação através dos seus canais oficiais.

Gustavo Henrique, de 25 anos, foi titular em quatro das cinco primeiras jornadas da I Liga. Nesses cinco jogos iniciais, só não foi utilizado na 4.ª jornada, ante o Casa Pia, não saindo do banco. Mais recentemente, não foi opção ante Santa Clara e Moreirense, nas 6.ª e 7.ª jornadas.

Na época passada, Gustavo tinha feito apenas quatro jogos, depois de 22 jogos e seis golos em 2022/23, época que terminou com a subida ao principal campeonato.

Antes do Estrela, Gustavo jogou no Penafiel e nos sub-23 do Sporting de Braga. No Brasil, passou pelo Grêmio Anápolis, pelo Anápolis e pelo Trindade.