O futebolista Gustavo Sauer é reforço do Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, deixando o Boavista ao fim de quase quatro anos. A transferência foi confirmada esta quarta-feira pelos dois emblemas.

«A Boavista FC, Futebol SAD chegou a acordo com o Botafogo para a cedência a título definitivo do jogador Gustavo Sauer, que termina uma ligação de quase quatro anos ao clube», refere o Boavista, em comunicado.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Sauer, de 28 anos, finda assim a ligação ao Boavista, num negócio em que o clube português irá encaixar de imediato uma verba a rondar os dois milhões de euros. Sauer irá assinar por três épocas.

«O jogador assinou vínculo com o alvinegro e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias», refere o Botafogo, em nota oficial.

Sauer volta assim ao país natal, onde já representou Joinville, Metropolitano e Paraná. Antes do Boavista, tinha ainda passado pelos arménios do Gandzasar, pelos sul-coreanos do Daejeon Hana Citizen e pelos búlgaros do Botev Plovdiv.

Pelo Boavista, Sauer fez um total de 105 jogos e 14 golos, dez deles já esta época.

Também se espera, esta quarta-feira, o anúncio de Lucas Fernandes, do Portimonense, cuja contratação também ficou acertada no derradeiro dia do mercado de transferências no Brasil. O médio de 24 anos irá ser cedido a título de empréstimo pelos algarvios com o clube detido pelo norte-americano John Textor a ficar com uma opção de compra, tal como o nosso jornal noticiou.