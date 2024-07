Ivan Rakitić é reforço do Hajduk Split, anunciou, este domingo, o clube croata. Aos 36 anos, o notável futebolista de 36 anos vai jogar pela primeira vez no país natal

«Ivan Rakitić é o novo jogador do Hajduk! Assinou um contrato com o Hajduk até o final da próxima temporada, com a opção de uma extensão adicional por mais uma temporada», pode ler-se no comunicado oficial.

Nascido na Suíça, mas com dupla nacionalidade croata, o médio fez a formação no Basileia, clube onde se estreou a sénior. Ao longo da carreira jogou no Schalke 04, no Sevilha, Barcelona e, na última temporada, no Al-Shabab de Vítor Pereira.

Agora, no Hadjuk Split vai pisar os relvados com o ex-Benfica Flip Krovinovic e Ivan Perisic.