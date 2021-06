Hakan Çalhanoglu confirmou que vai trocar o AC Milan pelo rival Inter.

«Cheguei a acordo com o Inter. Amanhã [terça-feira] vou para Milão e vou assinar contrato», disse o jogador.

O médio, que esteve a participar no Euro 2020 pela seleção turca (já eliminada), está em final de contrato com o Milan, clube que representa desde 2017. Agora vai vestir a camisola do rival .