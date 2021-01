O Hammarby, clube da primeira divisão da Suécia, anunciou neste domingo a saída de Tim Soderstrom para o Marítimo. Apesar de ser sueco, esquerdino e de partilhar o apelido, Tim não tem nenhuma ligação familiar com Fredrik Soderstrom, antigo jogador de FC Porto e Vitória de Guimarães.



Tim Soderstrom tem 27 anos e é lateral esquerdo. Estava ligado ao Hammarby desde o início de janeiro e tinha um contrato que expirava dentro de seis meses. De acordo com a informação oficial do emblema sueco, Tim Soderstrom sai a custo zero.



Formado no Djurgarden, Tim Soderstrom jogou também Jonkopings Sodra, no Assyriska, no Brommapojkarna e, finalmente, no Hammarby.



Depois de Stefano Beltrame, Sassá e Andreas Karo, Tim Soderstrom torna-se no quarto reforço de janeiro do Marítimo. Para a posíção de lateral esquerdo, o treinador Milton Mendes já contava com Marcelo Hermes (15 jogos e um golo) e Fábio China (11 jogos).