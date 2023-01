O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, confirmou esta terça-feira que o futebolista espanhol Héctor Bellerín pediu para sair do clube, por ter vontade de jogar com mais regularidade.

O lateral-direito de 27 anos está prestes a ser reforço do Sporting, na sequência da saída do também espanhol Pedro Porro de Alvalade, para o Tottenham.

«Por agora, em princípio não há novidades», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Betis, do campeonato, marcado para as 20 horas de quarta-feira.

«A única novidade é que o Héctor [Bellerín] pediu-nos para sair para jogar mais. Entendo perfeitamente», referiu Xavi.

Em 2022/23, Bellerín fez apenas sete jogos pelo Barcelona.