O futebolista português Hélder Ferreira terminou o contrato de duas épocas com o Anorthosis e não vai continuar no clube cipriota, apurou o Maisfutebol.

Ao que o nosso jornal apurou, o extremo de 27 anos até recebeu abordagem para continuar, mas o futuro deverá mesmo passar por outras paragens. O internacional sub-20 português aguarda agora por propostas para definir o futuro, seja um regresso a Portugal ou novo clube no estrangeiro.

No Anorthosis, Hélder Ferreira fez um total de 71 jogos e 12 golos. A época 2023/24 acabou por ser de maior regularidade, tendo sido titular em 34 dos 35 jogos que disputou.

Depois de pouco mais de dez anos de ligação ao Vitória, onde fez grande parte da formação e subiu a sénior, Hélder jogou três épocas no Paços de Ferreira, antes de dois anos no Anorthosis, o seu primeiro clube da carreira no estrangeiro.