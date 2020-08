O avançado Fábio Fortes é reforço do Hermanndstadt, clube da Roménia que disputa a I Liga de futebol daquele país.

O jogador luso-caboverdiano de 28 anos, que representou o Arouca nas duas últimas temporadas, ruma à primeira experiência no estrangeiro. O clube não revelou a duração do contrato.

Formado no Sporting e no Real SC, onde subiu a sénior, Fortes jogou depois no Trofense, Mirandela, V. Guimarães, Santa Maria, Lusitano Vildemoinhos, Benfica e Castelo Branco e Penafiel.