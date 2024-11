O Hoffenheim, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador Pellegrino Matarazzo.

«O técnico Pellegrino Matarazzo e o assistente técnico Michael Kammermeyer foram dispensados. Até que um sucessor seja anunciado, os treinos durante a próxima pausa da Bundesliga serão liderados interinamente por Frank Fröhling e Benjamin Hübner», pode ler-se no comunicado oficial.

No total foram cerca de 67 jogos no comando da equipa alemã, num total de 23 vitórias. Em 2022/23 chegou a meio da temporada e evitou a despromoção. Em 2023/24 conseguiu qualificar-se para a Liga Europa. Esta época não resistiu aos maus resultados, com o clube em 15.º lugar, com apenas nove pontos.

O Hoffenheim visita o terreno do Sp. Braga a 28 de novembro, na quinta jornada da Liga Europa.