O avançado francês Hugo Ekitiké é reforço do Liverpool, oriundo do Eintracht Frankfurt. Os dois clubes confirmaram, ao final da tarde desta quarta-feira, o acordo para a transferência do atleta.

«O Liverpool FC chegou a um acordo para a transferência do atacante do Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitiké, sujeito à autorização internacional. O jogador de 23 anos concluiu com sucesso os exames médicos e concordou os termos pessoais com os Reds, o que lhe permitirá voar para Hong Kong para se juntar aos seus novos companheiros de equipa na digressão de pré-temporada pela Ásia no final desta semana», refere o Liverpool, em comunicado.

«O Eintracht Frankfurt e o Liverpool chegaram a um acordo para a transferência de Hugo Ekitiké», refere o clube alemão, ao qual o avançado chegou por empréstimo do Paris Saint-Germain a meio da época 2023/24, tendo o Eintracht, em abril de 2024, ativado a opção de compra do atacante, que tinha contrato até 2029.

Os dois clubes não divulgaram os valores da transferência, nem o Liverpool a duração do contrato com Ekitiké.

No entanto, e segundo a imprensa inglesa, nomeadamente a Sky Sports, Ekitiké chega ao Liverpool num negócio que envolve 91,5 milhões de euros (79 milhões de libras). O Liverpool vai pagar um verba inicial perto dos 80 milhões de euros, havendo mais cerca de 11,5 milhões de euros em variáveis.

