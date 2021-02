Depois de ter rescindido com o Sp. Braga, Diogo Viana vai reforçar o Feirense.



O jogador de 30 anos chegou à Pedreira no início da época 2018/19, mas nunca conseguiu afirmar-se como titular: disputou apenas oito encontros. Este ano, o jogador formado no Sporting e FC Porto não fez parte das escolhas de Carlos Carvalhal e não somou qualquer minuto, avançando para a rescisão de contrato.



Diogo Viana prepara-se assim para ingressar na II Liga após passagens por Sporting, FC Porto, VVV-Venlo, Desp. Aves, Penafiel, Gil Vicente, Litex Lovech, CSKA Sófia e Belenenses.