O futebolista Fábio Fortes é reforço da Académica para a época 2021/2022, confirmou o clube conimbricense, ao final de sexta-feira.

Fortes, avançado de 29 anos, volta a Portugal depois de, em 2020/2021, ter jogado entre o Hermannstadt da Roménia e o Busaiteen, do Bahrein.

Formado no Sporting e no Real, Fortes parte para o seu 11.º clube em Portugal desde as camadas jovens. Como sénior, jogou, além do Real, no Trofense, Mirandela, V. Guimarães, Santa Maria, Lusitano Vildemoinhos, Benfica e Castelo Branco, Penafiel e Arouca.