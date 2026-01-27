Pedro Mendes vai reencontrar o treinador Ricardo Costa no Feirense, da II Liga, depois de ambos terem passado a primeira metade do ano passado no Dila, da Liga da Geórgia.

O Maisfutebol apurou que o experiente defesa-central, de 35 anos, é a solução encontrada pela SAD do clube de Santa da Maria da Feira para fazer face à ausência prolongada de Edgar Ié, devido a lesão.

A mudança deve ser oficializada nas próximas horas.

Formado entre o Real Massamá e o Sporting, Pedro Mendes passou grande parte da carreira no estrangeiro, ao serviço de clubes como o Servette, o Real Madrid, o Parma, o Sassuolo, o Rennes e o Montpellier.

Em Portugal, o defesa chegou a estrear-se pela equipa principal leonina, em 2013, e também jogou no Estrela da Amadora, na temporada de 2023/2024.

