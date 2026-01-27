II Liga: Feirense vai reforçar a defesa com ex-Sporting e Real Madrid
Experiente Pedro Mendes, de 35 anos, vai trocar os georgianos do Dila pelo clube de Santa Maria da Feira
Experiente Pedro Mendes, de 35 anos, vai trocar os georgianos do Dila pelo clube de Santa Maria da Feira
Pedro Mendes vai reencontrar o treinador Ricardo Costa no Feirense, da II Liga, depois de ambos terem passado a primeira metade do ano passado no Dila, da Liga da Geórgia.
O Maisfutebol apurou que o experiente defesa-central, de 35 anos, é a solução encontrada pela SAD do clube de Santa da Maria da Feira para fazer face à ausência prolongada de Edgar Ié, devido a lesão.
A mudança deve ser oficializada nas próximas horas.
Formado entre o Real Massamá e o Sporting, Pedro Mendes passou grande parte da carreira no estrangeiro, ao serviço de clubes como o Servette, o Real Madrid, o Parma, o Sassuolo, o Rennes e o Montpellier.
Em Portugal, o defesa chegou a estrear-se pela equipa principal leonina, em 2013, e também jogou no Estrela da Amadora, na temporada de 2023/2024.
LEIA MAIS: o mercado de transferências ao minuto