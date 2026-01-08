Gabriel Costa vai trocar o Feirense, da II Liga, pelo Lugo, do terceiro escalão do futebol espanhol, apurou o Maisfutebol.

O médio defensivo de 19 anos, filho do treinador dos fogaceiros, Ricardo Costa, é internacional sub-20 por Portugal.

Chegou esta temporada a Santa Maria da Feira, proveniente dos juniores do Famalicão, tendo disputado 14 jogos e marcado dois golos pelo Feirense.

De recordar que, esta quinta-feira, o clube do distrito de Aveiro anunciou a saída do central nigeriano Isah Ali, que vai jogar no Sintrense, do Campeonato de Portugal.

Um capítulo que termina, com reconhecimento e gratidão! 🏰

𝐁𝐨𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞, 𝐈𝐬𝐚𝐡 𝐀𝐥𝐢. ⚔️

— CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) January 8, 2026

Em breve deve chegar ao estádio Marcolino Castro o lateral-esquerdo André Lopes, oriundo dos checos do Zlín, tal como o Maisfutebol adiantou no passado mês de dezembro.

Filho do antigo guarda-redes Paulo Lopes, que marcou uma era no Feirense, o jogador, de 24 anos, prepara-se para regressar ao futebol português meio ano depois de ter deixado a equipa B do FC Porto. Antes da experiência nos dragões, jogou na B SAD e no Mafra.