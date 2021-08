Reforço interessante para o ataque do Leixões: Mory Bamba tem 19 anos, assinou por três anos e chega da AS Roma.



Apesar de não entrar nos planos de José Mourinho para a nova temporada, o atleta nascido na Costa do Marfim chegou a estrear-se oficialmente pela equipa principal do clube da capital italiana.



Mory Bamba foi titular no CSKA Sofia-Roma, da Liga Europa, realizado em dezembro de 2020, quando a equipa ainda era treinada por Paulo Fonseca.



José Mota ganha mais uma opção para o ataque e para a luta pela subida à I Liga.