A SAD do Académico de Viseu decidiu dispensar o treinador Sérgio Fonseca, que devolveu o clube à Liga 37 anos depois, confirmou o técnico nas redes sociais.

Sérgio Fonseca assumiu o comando da equipa viseense em outubro do ano passado, sucedendo na altura a Sérgio Vieira. Em 29 jogos, ganhou 17 e empatou seis, registo que permitiu ao clube terminar a última edição da II Liga na segunda posição e, desse modo, subir à Liga.

Esse registo, no entanto, não convenceu a administração do Académico a manter o treinador, de 53 anos, para a temporada 2025/2026.

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«Apesar da subida de divisão alcançada, fui informado pela estrutura de que não continuarei no comando técnico da equipa na próxima época», partilhou Sérgio Fonseca, nas redes sociais.

«Saio de consciência tranquila, orgulhoso do trabalho realizado e de tudo aquilo que conquistámos juntos. Desejo ao clube o maior sucesso para o futuro. O fim de uma caminhada não apaga a eternidade de um sentimento», acrescentou o técnico.