O futebolista senegalês Alhassane Sylla é reforço do Moreirense para as próximas duas temporadas, confirmou esta quinta-feira o clube minhoto, que em 2022/23 vai disputar a II Liga.

«O Moreirense Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Alhassane Sylla, para reforço do plantel, tendo este assinado um contrato válido por duas temporadas com o nosso clube», refere o Moreirense, em nota oficial.

O lateral-direito cumpriu a última temporada no Rio Ave, ajudando a equipa a subir à I Liga, tendo participado em 20 jogos. Em Portugal, Sylla também já jogou no Cova da Piedade, União da Madeira e Famalicão.

O Moreirense, orientado por Paulo Alves, inicia a pré-época esta sexta-feira.