O Alverca anunciou este sábado que chegou a acordo com quatro jogadores do seu plantel para a rescisão dos respetivos contratos de Éber Bessa, Lucas Kawan, João Diogo e Vitinho.



Estes jogadores fazem parte das primeiras mexidas no plantel da equipa que ocupa atualmente a 7ª posição na II Liga, com 24 pontos.

Éber Bessa é o nome mais sonante a deixar o clube. O médio brasileiro, que chegou ao Alverca após uma passagem pelo Bali United, da Indonésia, realizou seis jogos e marcou um golo durante a sua estadia no Ribatejo. Por sua vez, lateral Lucas Kawan, cedido pelo Santa Clara, também não irá continuar. Já, o avançado João Diogo, que chegou ao Alverca proveniente do São Bernardo, no Brasil, não chegou a ser utilizado oficialmente enquanto o médio Vitinho, que estava cedido ao 1.º Dezembro, da Liga 3, vai agora rumar ao Betim Futebol, que disputa o campeonato de Minas Gerais.

Estas rescisões marcam as primeiras alterações no plantel alverquense, que está em fase de preparação para o mercado de inverno.