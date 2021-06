Bruno Moreira é reforço do Trofense para a época 2021/22.



O avançado de 33 anos estava livre depois de ter rescindido contrato com o Portimonense. Recrutado em janeiro ao Rio Ave, o atacante cumpriu 16 jogos pelos algarvios sem ter apontado qualquer golo.



Com formação em clubes como Famalicão, FC Porto e Sp. Braga, Bruno Moreira tem no currículo passagens por Varzim, Moreirense, Nacional, CSKA Sofia, Desp. Chaves, Paços de Ferreira, Buriram United.