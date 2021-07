O Feirense confirmou, esta sexta-feira, a contratação de cinco jogadores para atacar a II Liga na época 2021/2022: o guarda-redes Arthur, o central Sidney Lima, o extremo Tiago Dias, o médio/extremo João Paulo e o avançado Jardel. O quinteto já trabalha às ordens do treinador, Rui Ferreira.

Arthur, de 21 anos, chega da UD Oliveirense. Já Sidney Lima, de 24 anos, jogava no Felgueiras 1932 e assim encontra Rui Ferreira em Santa Maria da Feira, depois de já ter trabalhado com o técnico nos felgueirenses, em 2020/2021.

Tiago Dias, de 23 anos, jogava na Olhanense e conta, no seu percurso, com passagens na formação do Sporting e do Benfica, tendo ainda passado pelos italianos do Milan.

Mais para a frente, o internacional por Cabo Verde, João Paulo, ex-Leça, é nova opção para o centro do terreno ou para as alas. Tem 23 anos, tal como o compatriota Jardel, avançado que também chega do Leça e que já passou por Rio Ave, Deportivo da Corunha ou Valladolid.