Romário Baldé foi apresentado como reforço do Leixões.



O extremo de 23 anos chega ao estádio do Mar por empréstimo do Gil Vicente.



Formado no Benfica, Baldé regressou a Portugal em 2018 pela porta da Académica, após uma curta passagem pelo Lechia Gdansk. Em Barcelos desde janeiro, o futebolista foi utilizado por Vítor Oliveira em dez partidas.