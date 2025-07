Vindo diretamente do Mundial de Clubes, João Nuno Fonseca é o novo treinador do Leixões, sucedendo a José Mota no cargo. Confirma-se, assim, a informação que havia sido adiantada pelo Maisfutebol.

O português, de 36 anos, integrava a equipa técnica dos sul-coreanos do Ulsan HD, que participou no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos da América.

O novo 𝕳𝖔𝖒𝖊𝖒 𝖉𝖔 𝕷𝖊𝖒𝖊! 🛳⚓



👉 O jovem técnico português chega ao 𝕸𝖆𝖗 proveniente da formação sul-coreana do Ulsan Hyundai, que recentemente disputou o Mundial de Clubes FIFA. ⚽



𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜, 𝐽𝑜𝑎̃𝑜 𝑁𝑢𝑛𝑜 𝐹𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎! 👊#ArmadaDoMar pic.twitter.com/DCPBuB0qik — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) July 2, 2025

Antes, acumulou experiências na Académica, no Nantes, no Benfica B, no Stade Reims e no Valenciennes, sempre no papel de treinador-adjunto.

Em Matosinhos, João Nuno Fonseca viverá a primeira experiência enquanto treinador principal.

Na última temporada, o Leixões terminou a Liga 2 na 13.ª posição, garantindo a manutenção.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências