O jovem português Rúben Candal é reforço do Leixões, confirmou este domingo o clube que disputa a II Liga portuguesa de futebol.

O extremo/avançado de 18 anos, que saiu recentemente do FC Porto, onde jogou nos juniores em 2020/2021, assinou por três temporadas com o emblema de Matosinhos.

Rúben fez formação no Candal e passou depois para as escolas do FC Porto, clube ao qual esteve ligado desde 2016.