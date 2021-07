O Rio Ave anunciou, esta quinta-feira, o regresso de Vítor Gomes.



Trata-se um regresso a casa, visto que o médio realizou a formação e estreou-se como sénior com a camisola do clube da foz do Ave. Vítor Gomes estreou-se pela primeira equipa do Rio Ave em 2005 e esteve ligado ao clube até 2013 com dois empréstimos a Cagliari e Videoton pelo meio.



Além disso, o jogador de 33 anos conta com passagens por Moreirense, Balikesirspor, Belenenses, Desportivo das Aves e Omonia, emblema que representou nas últimas duas épocas e pelo qual venceu a Liga cipriota.



Vítor Gomes é assim o primeiro reforço do Rio Ave para 2021/22, época em que vai tentar voltar à Liga.