O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação de Fabrice Olinga.

Internacional pelos Camarões em 17 ocasiões, o jogador de 25 anos assinou pelos vilacondenses por ano e meio. O extremo realizou a formação nos espanhóis do Maiorca e deu os primeiros passos ao serviço do Málaga, tendo passado ainda pelos belgas do Zulte Waregem e do Mouscron, pelos cipriotas do Apollon Limassol e pelos romenos do Viitorul Constanta.



Apesar de ter apenas 25 anos, Olinga tem no currículo jogos na primeira divisão espanhola, naLiga dos Campeões e na Liga Europa.



Este é, de resto, o primeiro reforço do Rio Ave no mercado de inverno.