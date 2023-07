Rui Fonte assinou contrato com o Paços de Ferreira, informou o clube.



O avançado ainda tinha mais um ano de contrato com o Famalicão, mas rumou à Capital do Móvel a título definitivo. Depois de um golo em 23 jogos pelos famalicenses em 2022/23, o atacante de 33 anos vai representar os castores na II Liga.



Além do Famalicão, Rui Fonte passou ainda por Sporting, Arsenal, Crystal Palace, Vitória de Setúbal, Espanhol, Benfica, Belenenses, Sp. Braga, Lille e Fulham.