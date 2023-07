Sérgio Conceição foi confirmado, esta segunda-feira, como reforço do Feirense.



O lateral-direito, filho do técnico do FC Porto Sérgio Conceição, assinou pelos fogaceiros depois de ter terminado a ligação ao Portimonense. Em seis meses no Algarve, o jogador de 26 anos participou em apenas quatro jogos.



Além de Portimonense, Sérgio Conceição conta com passagens por Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro, Sp. Espinho, Cesarense, Académica, Estrela da Amadora e RFC Seraing.