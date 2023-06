O Paços de Ferreira anunciou, esta quinta-feira, a contratação de João Celeri.



O avançado chega à Capital do Móvel proveniente do Vila Nova FC, clube que milita na Série B. Formado no Corinthians, o jogador de 24 anos fez a estreia como sénior no Capivariano e passou ainda pelo Grémio Anápolis.



Celeri é o quarto reforço dos castores para 2023/24.