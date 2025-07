O Penafiel está em negociações com o Lusitano de Évora para garantir a contratação do treinador Pedro Russiano, sabe o Maisfutebol.

O técnico tem mais um ano de contrato, daí os durienses precisarem de chegar a acordo com os alentejanos.

Recorde-se que, no início de junho, o nosso jornal já tinha dado conta do interesse do Penafiel no técnico de 40 anos para suceder a Hélder Cristóvão, que saiu ao fim de três temporadas.

Pedro Russiano venceu o Campeonato de Portugal, ao derrotar o Vitória de Guimarães B na final. Somou seis vitórias em seis jogos na fase de subida à Liga 3 e liderou a equipa com melhor ataque e defesa no Campeonato de Portugal. Já na Taça, eliminou Académico de Viseu, Estoril e AVS e só caiu aos pés do Sporting de Braga.

O Penafiel terminou a II Liga no 11.º lugar, com 45 pontos.