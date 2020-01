Perdigão vai deixar o Boavista e assinar pelo Leixões até 2021, confirmou o Maisfutebol.



O extremo de 28 anos chegou ao Bessa em janeiro do ano passado, proveniente do Desportivo de Chaves. Sem nunca convencer Lito Vidigal e após 12 encontros disputados no ano anterior, o brasileiro nem sequer chegou a jogar este ano.



Perdigão optou assim por seguir o exemplo de Edu Machado e vai mudar-se para o Leixões. O avançado já treinou às ordens de Carlos Pinto esta manhã e deverá ser oficializado como reforço do emblema de Matosinhos nos próximos dias.



