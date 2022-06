O Mafra, da II Liga, anunciou a contratação de Pité.

Após duas épocas ao serviço do Arouca, que acompanhou na subida ao principal escalão, o esquerdino assina pelo Mafra até 2024.

«Senti uma grande vontade da parte do clube em que eu fizesse parte do grupo, e gostei bastante do projeto que me foi apresentado.Também falei com antigos colegas que estão ou estiveram no clube, e só tiveram palavras positivas, fica sempre mais fácil a decisão assim», refere Pité, em declarações reproduzidas pelo novo clube.