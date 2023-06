Vasco Matos é o escolhido pelo Santa Clara para assumir o comando da equipa na próxima época, avançou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



O treinador prepara-se assim para voltar a assumir a liderança de uma equipa após três temporadas como adjunto de Filipe Martins no Casa Pia. Segundo foi possível saber, as negociações entre as duas partes estão bem encaminhadas e o acordo deve ser oficializado em breve.



Antes de chegar aos gansos, Vasco Matos trabalhou como técnico principal no Alverca e no Vilafranquense.



O Santa Clara foi, recorde-se, despromovido à II Liga depois de cinco anos no principal escalão do futebol português.