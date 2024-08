O Manchester City tornou oficial esta sexta-feira o já anunciado regresso do internacional alemão Ilkay Gundogan. Um desejo de Pep Guardiola agora confirmado, depois do médio ter jogado uma temporada no Barcelona.

Gundogan assinou por uma temporada que será a sua oitava no clube, depois de ter saído em 2022/23 numa última época em que o Manchester City conquistou o histórico Treble, fechado com a vitória na Liga dos Campeões, em Istambul, sobre o Inter Milão. Antes disso, o médio alemão, além da Champions, já tinha vencido cinco Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga e duas Supertaças.

Depois e uma temporada no Barcelona, em que acumulou 51 jogos, o médio de 33 anos regressa, assim, ao City que, esta época, está determinado em chegar ao «penta» na Premier League. «Os meus sete anos no Manchester City foram tempos de pura satisfação para mim, tanto no relvado, como fora. Cresci como jogador e como pessoa, desenvolvi uma relação especial com os adeptos do City e tive muito sucesso. Foi um período excecional na minha vida», começar por destacar Gundogan nas suas primeiras palavras após o regresso.

O regresso, aos 33 anos, resulta, acima de tudo, de um pedido expresso de Pep Guardiola. «Toda a gente sabe o respeito que tenho pelo Pep – é o melhor treinador do mundo e trabalhares com ele todos os dias faz de ti um melhor jogador. Sentes-te constantemente desafiado, que é afinal de contas o que qualquer profissional ambiciona. Não posso esperar por voltar a trabalhar com ele mais uma vez», acrescentou ainda.